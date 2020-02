Ggz-patiënten met euthanasiewens opvallend vaak vrouw

Vrouwen met psychiatrische problemen vragen vaker om euthanasie dan mannen: 60 tegenover 40 procent. De oververtegenwoordiging van vrouwen is opvallend, omdat mannen en vrouwen even vaak psychische ziekten hebben. De bevindingen sluiten aan bij eerdere onderzoeken. Uit Belgisch onderzoek bleek eerder al dat driekwart van de psychiatrisch patiënten die euthanasie kreeg vrouw was. Dat bleek ook uit twee kleinschalige Nederlandse onderzoeken.

Steekproef

Het expertisecentrum analyseerde via een steekproef 1700 dossiers van psychiatrisch patiënten uit de periode 2012-2018 op leeftijd en geslacht, en onderzocht van 1308 patiënten het hele dossier. In deze periode deden in totaal ruim 3500 psychiatrisch patiënten een verzoek tot euthanasie, pakweg 30 procent van het totale aantal aanvragen. Het is voor het eerst dat onderzoekers in kaart brengen uit wie de groeiende groep psychiatrisch patiënten bestaat die euthanasie wil. Opdrachtgever is het ministerie van VWS.