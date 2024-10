Ggz publiceert nieuwe zorgstandaarden leefstijl en somatische screening

“Met deze nieuwe zorgstandaard zet de ggz-sector een grote stap vooruit: vanaf 2025 is het stimuleren van een gezonde leefstijl een vast onderdeel van iedere behandeling, zoals afgesproken in het integraal zorgakkoord (IZA)”, zegt Ruth Peetoom, voorzitter de Nederlandse ggz:

Leefstijlinterventies in de ggz

Uit de praktijk blijkt dat ggz-professionals niet altijd weten hoe ze leefstijlinterventies kunnen toepassen in de behandeling. De zorgstandaard biedt handvatten voor het motiveren, ondersteunen en adviseren van patiënten bij het streven naar een gezondere leefstijl. Ook geeft het concrete tips over voeding en bewegen of over doorverwijzen naar experts zoals een diëtist of slaapcoach.

Leefstijl en somatische klachten

Leefstijl en somatische klachten kunnen een belangrijke rol spelen bij psychische klachten. Mensen met psychische klachten hebben een verhoogd risico om somatische aandoeningen te ontwikkelen. Dagelijkse zaken als voeding, beweging, slaap en ook middelengebruik zijn van invloed op zowel lichamelijke als psychische gezondheid. Het bespreken van leefstijl tijdens de behandeling en het uitvoeren van een somatische screening dragen bij aan de kwaliteit van de behandeling en het herstel van de patiënt.

Somatische screening

“Klachten van de geest en het lichaam gaan vaak samen en beïnvloeden elkaar”, zegt Henk Mathijssen, voorzitter patiëntenvereniging Plusminus. “Daarom is het van belang dat in de ggz structureel gekeken wordt naar mogelijke lichamelijke klachten van mensen. Met de nieuwe zorgstandaard kan hier meer aandacht voor komen.”

“Lichaam en geest kunnen we niet als gescheiden entiteiten zien”, stelt Puck de Lange, consultatief psychiatrisch verpleegkundige (V&VN). “Daarom is het van essentieel belang deze twee werelden samen te brengen, zodat we betere zorg voor de mensen kunnen realiseren.”