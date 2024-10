Nieuwe leerstoel voor preventie ggz

Er is een transitie nodig naar een werkelijke geestelijke gezondheidszorg door meer te investeren in preventie om met de uitdagingen van het leven te kunnen omgaan. Dat stelt psychiater Rogier Hoenders bij het aanvaarden van de nieuwe leerstoel zingeving, leefstijl en geestelijke gezondheid.

Investeren in preventie kan door het geven van betrouwbare begrijpelijke informatie en het trainen van vaardigheden zoals emotieregulatie, stressreductie en veerkracht. Het omvat volgens Hoenders ook een gezonde leefstijl: voeding, beweging, ontspanning, slaap, beperking van genotmiddelen, relaties en ook zingeving en spiritualiteit, al dan niet religieus.

Geestelijke ziektezorg

De oplossing ligt niet in meer van hetzelfde, stelt Hoenders. “De kosten voor de huidige ggz zijn al niet meer duurzaam op te brengen en er zijn vanwege ziekteverzuim en de vergrijzing onvoldoende behandelaren. Er staan 100.000 mensen op een wachtlijst. Bovendien wachten we met het stellen van de diagnose, met behandeling en vergoeding van behandeling tot de psychische ziekte is ontstaan. Eigenlijk hebben we dus een geestelijke ziektezorg.”

Zingevingsinterventies

De nieuwe leerstoel is ingesteld door ggz-aanbieder Lentis en de Rijksuniversiteit Groningen. Doel is het ontwikkelen, onderzoeken en implementeren van zingeving- en leefstijlinterventies voor het vergroten van (geestelijke) gezondheid met ‘unieke’ multidisciplinaire samenwerking van geestelijke verzorging, religiewetenschappen, sociologie, psychologie, en geneeskunde.