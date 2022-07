GGZ Rivierduinen en Hogeschool Leiden voeren gespreksmethodiek autisme in

GGZ Rivierduinen en Hogeschool Leiden gaan samenwerken om de zogenaamde ZEEF-methodiek te integreren in het dagelijkse werken van Beschermd Wonen. ZEEF staat voor ‘zelfregulatie en executieve functies’. De gespreksmethodiek is ontwikkeld door Hogeschool Leiden en bedoeld voor mensen met autisme om meer grip te krijgen op hun leven.

Samen met de poli Autisme wordt onderzocht op welke manier de ZEEF-methodiek een betekenisvolle aanvulling kan zijn op het bredere al bestaande diagnose-, behandel- en ondersteuningsaanbod voor cliënten van GGZ Rivierduinen met (een vermoeden van) autisme, zo meldt Kenniscentrum Phrenos op 11 juli.

Zelfregulatie

Voor mensen met autisme kan het ontwikkelen en benutten van executieve functies heel lastig zijn. Executieve functies zijn mentale processen die essentieel zijn voor zelfregulatie: het reguleren van gedachten, gevoelens en gedrag. Het vermogen tot zelfregulatie speelt een belangrijke rol bij het dagelijks functioneren. Herstel of ontwikkeling van executieve functies, en daarmee van zelfregulatie, kan essentieel zijn voor maatschappelijke participatie. De meeste mensen met autisme hebben moeite met één of meer executieve functies. Dat kan zich heel verschillen uiten. Sommige mensen kunnen geen planning maken, maar voeren opdrachten heel goed uit. Bij anderen is dat weer andersom. Daarom is het belangrijk goed in beeld te brengen waar kwaliteiten en valkuilen liggen.