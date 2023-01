Ggz staat thuis slapen tijdens verlof soms niet toe wegens geld

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) schrijft in antwoord op Kamervragen van Mohandis dat een zorgaanbieder alleen geld krijgt voor “daadwerkelijk geleverde zorg zoals staat in de Zorgverzekeringswet”. Als een patiënt met zogenoemd slaapverlof of nachtverlof gaat in voorbereiding op ontslag uit de instelling, mag de instelling dus geen “verblijfsdag” declareren.

Onwenselijk

De minister geeft toe dat het onwenselijk is als patiënten ondanks advies van een arts niet thuis kunnen slapen vanwege geld. “De zorginhoudelijke afwegingen moeten altijd prevaleren boven financiële afwegingen.” Ze heeft dit volgens een woordvoerder mede naar aanleiding van Kamervragen van Mohandis onder de aandacht gebracht van de NZa en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Kamerlid Mohandis vroeg de minister waarom patiënten bijvoorbeeld voor weekendverlof naar huis zouden mogen, maar zaterdagavond terug moeten naar de instelling om daar te overnachten. “Het zou heel goed zijn dat mensen met verlof kunnen als de familie en de behandelend arts zeggen dat dat prima kan.” Hij wil daarom meer tekst en uitleg van de minister, en ook zo snel mogelijk een oplossing.

Proef

De NZa doet sinds april 2020 een proef waarbij zorgaanbieders een vergoeding kunnen krijgen voor maximaal drie nachten slaapverlof. Dat experiment loopt nog tot eind april, waarna de NZa “met de betrokken partijen” gaat kijken of die proef een vervolg moet krijgen. Mohandis noemt dat “te weinig, te laat”. Hij vindt dat er “liefst morgen” nog iets geregeld moet worden.

MIND, de organisatie die een psychisch gezonder Nederland nastreeft en een stem wil geven aan alle mensen met psychische klachten, is “erg geschrokken” van het nieuws. De club spreekt van “zorgwekkende signalen”.

De mens moet voorop staan in de zorg, niet het geld, aldus een woordvoerster, die blij is dat de minister er in ieder geval ook zo over denkt. Als mensen langer in een instelling verblijven dan nodig om die instelling aan inkomen te helpen, is dat “niet bevorderend voor hun herstel” en een verkeerde prikkel. Het is volgens MIND ook een teken “dat het stelsel niet werkt”. (ANP)