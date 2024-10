Ggz vernieuwt zorgstandaard digitale zorg

Beeld: Akwa GGZ

Ook biedt de vernieuwde zorgstandaard digitale zorg professionals, patiënten, naasten en ggz-organisaties handvatten voor toepassing in de praktijk. Een kerngroep van experts heeft de zorgstandaard voor digitale zorg herzien. Na autorisatie is deze gepubliceerd op GGZ Standaarden.

Visie op digitale zorg

De vernieuwde zorgstandaard vervangt de zorgstandaard eHealth. Om digitale zorg in de praktijk toe te passen, is een gedragen visie op digitale zorg, goede organisatorische inbedding en sturing van belang. Het gebruik van digitale technologie in de behandeling van patiënten maakt zorg meer flexibel en toegankelijk. Patiënten kunnen meer op hun eigen tempo en op een voor hen geschikt moment werken aan hun herstel. Zorgprofessionals krijgen meer mogelijkheden om zorg op maat te leveren, tijd te besparen en nauwer samen te werken met patiënten.

Kansen voor ggz-cliënten

“Digitale zorg vergroot de mogelijkheden in de ggz en biedt zo kansen voor cliënten”, zegt Juliëte Holtschlag, beleidsadviseur en projectmedewerker MIND. “Voorwaarde hierbij is de borging van privacy en veiligheid, goede begeleiding en de inzet van kwalitatieve toepassingen. Ook is het van belang goed af te wegen wat passend is voor de cliënt. De zorgstandaard is hier een goede basis voor.”

Digitale zorg op maat

Patiënten hebben recht op zorg op maat, ook bij digitale zorg. Voor een passende behandeling onderzoeken patiënt, naaste en professional samen wat de mogelijkheden zijn op het gebied van digitale zorg. Daarbij kijken ze wat de opties zijn voor digitale zorg, hoe digitaal vaardig zijn de patiënt en professional, welke ondersteuning is mogelijk en zijn er voldoende faciliteiten.

Techniek kan verbinden

Psychiater Michiel van den Oever, tevens Chief Medical Information Officer bij GGZ Drenthe: “Contact is de basis, dat geldt voor alle zorg in de ggz. De inzet van digitale technologie in de behandeling maakt dat niet anders. De kracht van digitale zorg ligt niet alleen in technologie, maar in het verbinden van cliënten en zorgverleners.”

Digitale zorg in de praktijk

Om de toepassing van digitale zorg in de praktijk mogelijk te maken is het nodig om digitale systemen te optimaliseren, personeel op te leiden, en privacy en veiligheid te waarborgen. “Digitale zorg biedt veel kansen, maar het blijft een uitdaging om de balans te vinden tussen de behoeften van de patiënt en wat de zorgprofessional of zorgorganisatie kan bieden”, zegt Kevin Jonker, verpleegkundige bij de Parnassia Groep

Rol werkgever

“De kracht van de zorgstandaard ligt in de aandacht die wordt besteed aan patiënten, naasten, zorgprofessionals én zorgorganisaties”, zegt Viviane Thewissen, universitair hoofddocent klinische psychologie aan de Open Universiteit. “Zorgorganisaties spelen een cruciale rol bij het succesvol inzetten van digitale zorg door randvoorwaarden te creëren, zoals het beschikbaar stellen van voldoende tijd en middelen voor bij- en nascholing. Werken met digitale zorgtoepassingen vraagt namelijk om een andere houding, kennis en vaardigheden”.