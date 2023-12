Ggz vraagt Plasterk: laat ons niet door de bodem zakken

Patiënten, naasten, psychologen, psychiaters en ggz-instellingen roepen informateur Ronald Plasterk op: ‘Laat de ggz niet door de bodem zakken’. MIND, NIP, NVvP en de Nederlandse ggz vragen Den Haag om in te grijpen: “De toegankelijkheid van de ggz is al ver onder de maat en dreigt zonder actie verder te verslechteren.”

De organisaties vragen in een brief aan de informateur om in een nieuw regeerakkoord maatregelen op te nemen die helpen om de penibele situatie in de ggz op te lossen. Die moeten voorkomen dat de ggz “onbereikbaar wordt”.

Ze willen drie maatregelen: investeren in mentale gezondheid zodat de zorgvraag afneemt, helpen de sector aantrekkelijker te maken voor werknemers en betere financiering, minder marktwerking en meer eenvoud.

Aantal mentale klachten

De vier organisaties stellen dat deze drie pijlers dreigen om te vallen. Zo stijgt de instroom van patiënten “enorm”. Het aantal mensen met mentale klachten is van 2009 tot 2021 toegenomen met 53 procent, terwijl het ggz-budget volgens de briefschrijvers slechts 11 procent steeg.

“Een nieuw kabinet heeft nú de kans om samen met de sector de handen ineen te slaan en in te grijpen om de toegankelijkheid van ggz te herstellen en te borgen”, aldus de briefschrijvers. Zo is om personeel aan te trekken en te behouden in de ggz, “een radicale omslag nodig van controledrift naar vertrouwen in de professional”. Bovendien moeten voldoende professionals worden opgeleid. “Dit vraagt om eenvoudigere contractering van zorg en minder administratielast.”

Samenwerking sociaal domein

De politiek moet ook helpen schotten neer te halen en samenwerking tussen zorg en sociaal domein mogelijk maken. Om de gehele ggz financieel gezond te krijgen, vraagt de sector aan het nieuwe kabinet ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars en gemeenten genoeg ggz en jeugd-ggz in kunnen kopen tegen een reëel tarief en dat ook doen.