GGzE en woningcorporatie Trudo bouwen tiny houses voor cliënten

De laatste zes van de twaalf woningen zijn deze week geplaatst. De bestuurders van GGzE en woningcorporatie Trudo gaven een toelichting op het project ‘Wonen in de luwte’. “Regie om je eigen leven vorm te geven is een belangrijk speerpunt bij herstel”, zei Joep Verbugt, voorzitter van de raad van bestuur van GGzE. “Cliënten die toe zijn aan een volgende stap, krijgen dankzij ‘wonen in de luwte’ de kans om in een veilige omgeving, in rust en met ondersteuning, verder te herstellen. Dankzij deze samenwerking met Trudo kan dat hier op het landgoed en in de geborgenheid van de leef-leer-werkcommunity die we hier realiseren.”

Doorstromen

Zes van de tiny houses worden vanaf 1 juni door Trudo verhuurd aan GGzE die ze toewijst aan cliënten die hier voor langere tijd met begeleiding kunnen wonen. De zes andere units worden rechtstreeks door Trudo aan de bewoners verhuurd. Zij leren hier (weer) zelfstandig wonen en kunnen na één of maximaal twee jaar doorstromen naar een reguliere huurwoning.

Tijdens het plaatsen van de laatste Tiny Houses, ondertekenden beide bestuurders de samenwerkingsovereenkomst ‘Wonen in de luwte’ voor een periode van 25 jaar.