GGzE niet in hoger beroep tegen afgeblazen rookverbod

GGzE stelde per 1 juli 2022 als eerste ggz-instelling in Nederland een algeheel rookbeleid in. Daardoor was het niet langer toegestaan om in de open lucht en in gebouwen op het terrein te roken. Een cliënt was het daar niet mee eens en diende – nadat de klachtencommissie zijn klacht afwees – een klacht in bij de rechtbank. De klager was gedwongen opgenomen en moest een tijd in de instelling blijven.

Nationaal Preventieakkoord

De rechtbank oordeelde eind november dat het algehele rookverbod van GGzE niet voldoet aan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). GGzE stelt zich op het standpunt dat zij het rookverbod volgens de wet moest instellen. ‘In de Tabaks- en rookwarenwet en het bijbehorende besluit staat echter dat de verplichting van een rookverbod niet geldt ‘in ruimten waar geen inbreuk mag worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer’ en ‘in de open lucht’”, stelt de rechtbank.

Daarmee wordt een algemeen rookverbod afgeblazen en mogen cliënten weer buiten roken op het terrein van landgoed de Grote Beek en De Woenselse Poort. “Wij leggen ons neer bij het vonnis, maar volgen tegelijkertijd wel de lijn van het Nationaal Preventieakkoord, waarin is afgesproken dat ggz-instellingen in 2025 rookvrij moeten zijn”, aldus een woordvoerder in het Eindhovens Dagblad.