Gita Gallé nieuwe rvt-voorzitter van Zorgbalans

Thirza Tamboer heeft twintig jaar ervaring als leidinggevende, adviseur en coach in de ouderen- en gehandicaptenzorg en bij de gemeente. Op dit moment is zij strategisch adviseur bij Woonzorg Flevoland. “Haar ervaring zit met name op het strategisch adviseren op koers en ambitie van een organisatie en het maken van de vertaalslag daarvan naar daar waar het telt; de relatie tussen de zorgverlener en de cliënt”, meldt Zorgbalans.

Raad van toezicht

Michel de Haan is managing director en partner bij Drees & Sommer Netherlands. “Hij heeft al verschillende toezichthoudende functies gehad in de ouderenzorg en draagt met zijn werk bij aan het bouwen van huisvesting voor ouderen”, aldus Zorgbalans. Zijn ervaring bestaat met name uit ondernemerschap, beheersing van grote (vastgoed) projecten en brede bedrijfsvoering. Binnen de raad van toezicht (rvt) van Zorgbalans zal hij zich daarom vooral richten op de financiële gang van zaken, vastgoed en duurzaamheid.

Gita Gallé is bijna twee jaar rvt-lid van Zorgbalans en wordt per 1 januari de nieuwe voorzitter. Zij is zo’n kleine twintig jaar werkzaam als bestuurder in de zorgsector en is bestuurslid van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Voorzitter Marlies Ott en Ton van Veen zullen vanwege het einde van hun termijn eind 2022 aftreden. Naast Gita Gallé, Thirza Tamboer en Michel de Haan hebben ook Aad Koster en Robin Alma zitting in de rvt van Zorgbalans.