GL-PvdA, D66 en SGP willen meer loon voor zorgprofessionals

GroenLinks-PvdA, D66 en SGP willen de komende kabinetsperiode honderden miljoenen euro’s per jaar uittrekken voor hogere zorgsalarissen. Dat blijkt uit een doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB) in ‘Keuzes in Kaart 2025-2028’.

GroenLinks-PvdA stelt voor 600 miljoen euro extra per jaar uit te geven aan zorgsalarissen. Dat zou vooral ten goede moeten komen aan de lagere- en middeninkomens. D66 denkt aan 500 miljoen euro extra en SGP zit op 200 miljoen euro. De overige partijen hebben geen plannen om meer te betalen. Hierbij moet worden opgemerkt dat onder andere SP, NSC, PVV en BBB hun programma’s niet laten doorrekenen.

Uit de doorrekening blijkt dat CDA, ChristenUnie, Volt en GroenLinks-PvdA de komende vier jaar meer willen spenderen aan zorg. Met name GroenLinks-PvdA trekt de portemonnee: in vergelijking met de prognoses van VWS 4,6 miljard extra per jaar. Dat betekent dat er in Nederland in 2028 niet 119,4 miljard aan zorg wordt uitgegeven, maar 124 miljard. De jaarlijkse zorguitgaven zouden daardoor toenemen met 3,9 procent per jaar in plaats van 2,9 procent.

Verlaging eigen risico

GroenLinks-PvdA besteedt dat extra geld vooral aan een verlaging van het eigen risico van de zorgverzekering (van 385 naar 285 euro per jaar) en een maximering van de eigen bijdrage van 150 euro per behandeling. Die twee maatregelen kosten volgens CPB 2,6 miljard. Ook stelt de partij voor mondzorg en anticonceptie op te nemen het basispakket. Dat kost 400 miljoen euro extra per jaar. Daarbij komt onder meer ook de verhoging van de zorgsalarissen.

Veel partijen trekken geld uit voor extra plekken in verpleeghuizen, blijkt uit de doorrekening van CPB. CDA en SGP willen er 200 miljoen euro per jaar extra aan uitgeven, GroenLinks-PvdA 300 miljoen en ChristenUnie zelfs 400 miljoen euro. ChristenUnie en D66 denken aan de invoering van een eigen bijdrage van 5 euro per uur voor wijkverpleging, met name voor mensen met hogere inkomens en vermogen.

Druk op verpleeghuizen

De plannen verhogen de druk op de verpleeghuizen, voorspelt CPB. Bij vrijwel alle partijen is meer personeel nodig. In de begrotingsprognoses van VWS die het ministerie op Prinsjesdag bekendmaakte, stijgt het aantal zorgprofessionals met 1,8 procent per jaar. Met de extra uitgaven die veel partijen voorstellen neemt dat toe. Als bijvoorbeeld alle plannen van GroenLinks-PvdA doorgaan, is er elk jaar niet 1,8 procent, maar 2,9 procent meer personeel nodig.

Hogere accijns

ChristenUnie heeft enkele financiële plannen om de gezondheid te bevorderen. De partij wil hogere accijns op tabak, e-sigaretten en alcohol van 900 miljoen euro per jaar. Verder komt er een suiker- en vettaks die 400 miljoen euro per jaar moet opleveren, maar verdwijnt de btw op groenten en fruit.

Nederlandse ggz teleurgesteld

Branchevereniging de Nederlandse ggz vindt het jammer dat CPB bij de doorrekeningen niet de maatschappelijke opbrengsten heeft meegenomen, maar alleen de kosten van de investeringen in preventie en bevordering van (mentale) gezondheid. Voorzitter Ruth Peetoom: “Heel teleurstellend. Hierdoor lijkt het makkelijk ‘verdiend’ om in de kosten van preventie en gezondheidsbevordering te snijden. Terwijl elke euro die je hieraan uitgeeft, dubbel en dwars wordt terugverdiend.”

Het huidige kabinet trekt minder geld uit voor preventie en gezondheidsbevordering. Dat loopt de komende jaren terug tot een miljard minder in 2028. Voor het versterken van mentale gezondheid is slechts 3,5 miljoen euro beschikbaar. “Erg mager” tegenover de 111 miljard die in totaal wordt uitgegeven aan de totale zorg, aldus Peetoom.