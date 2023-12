GL-PvdA en SP boos over verlies geld jeugdbescherming en wijkzorg

Zeker 800 miljoen euro die dit jaar niet is uitgegeven aan de wijkverpleging en ruim 33 miljoen voor jeugdbescherming, vloeien weer terug naar de schatkist. Moties van GroenLinks-PvdA en de SP om dit al toegekende geld te behouden voor de twee sectoren, kregen geen meerderheid in de Tweede Kamer. Tot woede en grote teleurstelling van de linkse partijen.

Ze missen vooral de steun van de PVV die zich juist op deze terreinen ook altijd sterk maakte, laten ze weten. De partij van Geert Wilders overlegt over een mogelijke coalitie met VVD, NSC en BBB. De vier partijen stemden tegen de moties.

Jimmy Dijk van de SP wilde de “forse onderuitputting” op de wijkverpleging inzetten voor een eenmalige bonus dit jaar voor het personeel. Elk jaar is er sprake van onderuitputting in de wijkverpleging en daarom wilde Dijk ook dat het kabinet met een plan zou komen om de salarissen in de wijkverpleging structureel te verhogen. Dat zou het werk mogelijk aantrekkelijker maken. De sector kampt met een personeelstekort. “Doodzonde. Wij balen hiervan. Wijkverpleegkundigen verdienen meer en beter dan dit. Het is maatgevend dat de PVV een maand na de verkiezingen al buigt voor de VVD”, stelt Dijk.

Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) is “heel boos” dat er geen meerderheid was om het geld voor de jeugdbescherming te behouden. De 33,5 miljoen euro is niet uitgegeven omdat het kennelijk erg laat binnenkwam bij de sector, zegt ze. Het Kamerlid wijst erop dat de oude Tweede Kamer – ook PVV en BBB – bij het kabinet had aangedrongen op meer geld voor de jeugdsector. Die zit al jaren in een crisis vanwege de lange wachtlijsten en de grote personeelstekorten, onder meer omdat jeugdbeschermers afhaken door de hoge werkdruk.

Het overgebleven geld kon worden ingezet om de werkdruk verder te verlagen, aldus een teleurgestelde Westerveld. “Dit was een goed doordacht plan en we hebben dit samen met de sector de afgelopen dagen nogmaals onder de aandacht gebracht van de fracties.” (ANP)