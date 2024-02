Global Initiative on digital Health van start

Het Global Initiative on Digital Health van de WHO is officieel van start gegaan op 20 februari 2024, zo schrijft ICT&health. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, gaf samen met leiders van andere VN-agentschappen, ontwikkelings- en overheidspartners een virtuele kick-off.

De WHO lanceerde in augustus 2023 tijdens de G20-top in India het plan voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen. Met steun van de G20-landen en partners moet het initiatief diverse internationale normen, best practices en middelen bundelen om de transformatie naar digitale gezondheidssystemen te bevorderen. Het lidmaatschap staat open voor alle instellingen die zich bezighouden met digitale gezondheidszorg.

Strategie

GIDH zal prioriteit geven aan de volgende kernwerkgebieden: het beoordelen en prioriteren van de behoeften van de lidstaten; het evalueren van de beschikbaarheid en rapportage van digitale gezondheidszorgmiddelen op landniveau en het identificeren van ondergefinancierde prioriteiten en tot slot het technisch en financieel ondersteunen van de versnelde verwezenlijking van de strategische doelstellingen uit de Mondiale Strategie voor Digitale Gezondheid 2020-2025.

Samenwerking versterken

Digitale gezondheidszorg is volgens de WHO een bewezen versneller om gezondheidsresultaten te verbeteren en de doelstellingen van Universal Health Coverage (UHC) en gezondheidsgerelateerde duurzame ontwikkeling van de VN te bereiken. De lidstaten van de VN zoeken steun om over te stappen van productgerichte initiatieven op het gebied van de digitale gezondheidszorg naar nationale digitale zorgsystemen en -applicaties. Het initiatief zal er om die redenen naar streven de lidstaten te helpen hun nationale digitale gezondheidszorgtransformatie te bevorderen door de samenwerking tussen partners en bestaande netwerken te versterken en de huidige multinationale en regionale activiteiten te versterken.