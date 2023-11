Glyfosaat behoudt Europese markttoelating: Bas Bloem teleurgesteld maar hoopvol

©Alessandro Grandini / stock.adobe.com

De lidstaten zijn verdeeld, daarom kan de Europese Commissie het eigen voorstel nu doorzetten. Nederland heeft zich onthouden bij de stemming.

Bas Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Nijmeegse Radboudumc, is heel erg teleurgesteld. Hij is een van de ondertekenaars van een groep van wetenschappers die afgelopen week een dringende oproep deed aan het demissionaire kabinet om in Brussel tegen glyfosaat te stemmen. Toch is hij hoopvol: “Het heeft alle partijen rondom dit dossier bij elkaar gebracht. Dus de Parkinson Vereniging, wetenschappers, natuur- en klimaatexperts, maar we zijn inmiddels ook in gesprek met land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. We kunnen de handen ineenslaan. Het is mijn doel niet om het boeren of tuinders lastig te maken. Ik wil dat zij veilig hun werk kunnen doen. Dat kan ik nu niet zeggen.”

Eigen regels

Hoewel de markttoelating een Europees besluit is, kunnen lidstaten wel eigen regels maken over de toepassing van het bestrijdingsmiddel. De Nederlandse overheid wil bijvoorbeeld het doodspuiten van grasland of zogeheten groenbemesters en vanggewassen met glyfosaat vanaf 2025 verbieden.

Toelatingsbeleid op de schop

Bloem maakt zich ook druk om het toelatingsbeleid van pesticiden. Samen met het RIVM wil hij het toelatingsbeleid voor pesticiden op de schop gooien. Bij muizenexperimenten wordt dan op de goede manier onderzoek gedaan, namelijk met celtellingen in het voor Parkinson relevante hersengebied. Dat gebeurt nu niet.

Nieuwe onderzoeken

Als er tussen nu en drie tot vijf jaar nieuw bewijs komt dat wijst op toxiciteit dan is het mogelijk om glyfosaat alsnog te verbieden. Bloem is zelf betrokken bij twee van de drie onderzoeken die binnenkort gaan lopen. Een van de onderzoeken is het ‘landkaart-onderzoek’ waarbij wordt gekeken waar in Nederland veel pesticiden wordt gebruikt en waar minder, nu, maar ook in het verleden. Die gegevens worden vergeleken met de incidentie van de ziekte van Parkinson.

Daarnaast komt er een case-control onderzoek om te kijken of er bij patiënten die net de ziekte van Parkinson hebben gekregen op de huid en op de keukentafel pesticiden worden gevonden.

Bloem: “Mijn doel is niet om glyfosaat te verbieden, maar om Parkinson te remmen. Als glyfosaat brandschoon door die nieuwe toetsing heen komt, hoor je mij niet klagen.”

Totaalverbod

Vakbond FNV, Natuur & Milieu en de Parkinson Vereniging blijven zich inzetten voor een totaalverbod op glyfosaat in Nederland. De organisaties roepen de Europese Commissie nog eens op ‘om alle zorgen van wetenschappers serieus te nemen’. Volgens hen moet glyfosaat worden verboden. “Dit middel is waarschijnlijk kankerverwekkend, wordt in verband gebracht met de ziekte van Parkinson en kan de biodiversiteit ernstig schaden”, sommen ze op.