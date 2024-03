Godfried Barnasconi neemt afscheid van Cordaan

“De raad van toezicht van Cordaan is Barnasconi zeer erkentelijk voor de manier waarop hij zijn rol heeft vervuld: betrokken, wijs, toegankelijk en met oog voor de cliënten, collega’s en mensen uit het netwerk van Cordaan”, meldt Cordaan.

Opvolger

Collega-bestuurder Ronald Schmidt wordt per 1 oktober de nieuwe bestuursvoorzitter van de Amsterdamse vvt- en gehandicaptenzorgorganisatie. Schmidt is opgeleid als specialist ouderengeneeskunde en is sinds 2016 bestuurder van Cordaan. Hij is tevens vicevoorzitter van bestuur van brancheorganisatie ActiZ en lid van de kerngroep revalidatie en herstel. De werving voor een nieuwe bestuurder start begin maart.