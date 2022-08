Goed werkgeverschap is sleutel voor arbeidsmarkt die op slot zit

Goed werkgeverschap is de sleutel voor een arbeidsmarkt die op slot zit. Dan is personeel productiever, daalt het torenhoge ziekteverzuim en vertrekken er niet jaarlijks ongeveer 150.000 medewerkers. Dat is nu te lezen in een analyse van de krappe zorgarbeidsmarkt in Skipr Quarterly .

Aan analyses van de tekorten op de zorgarbeidsmarkt is geen gebrek, aan adviezen over mogelijke oplossingen evenmin. Het is de opvolging van die adviezen waar het aan schort, stelde de Sociaal Economische Raad in zijn eigen advies van vorig najaar. Daarna de rapportenmachine gewoon door. Onder andere KPMG, BDO, Berenschot, Ipsos, ABN Amro, Commissie Werken in de Zorg, WRR, FNV, TAZ (Taskforce ondersteuning optimale inzet zorgverleners) en het ministerie van VWS kwamen met nieuwe analyses over dit onderwerp.

Wat uit al deze adviezen en rapporten duidelijk wordt, is dat goed werkgeverschap de sleutel is. Dan is personeel productiever, daalt het torenhoge ziekteverzuim en vertrekken er niet jaarlijks ongeveer 150.000 medewerkers, zo leest de analyse in Skipr Quarterly.

Veilige werkomgeving

Dat goede werkgeverschap zou kunnen beginnen bij een veilige werkomgeving. Ontluisterend was een groot onderzoek van PGGM vorig jaar onder 11.000 zorgmedewerkers. Honderdduizenden mensen kregen de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek te maken met agressie en geweld. Niet zozeer van patiënten en bezoekers: vooral van leidinggevenden en collega’s.

Het gevolg van deze onveiligheid op de werkvloer: twee derde zegt na een incident “van slag” te zijn geweest. Ruim een kwart kreeg mentale klachten en 6 procent meldde zich na het voorval ziek – de meeste mensen meer dan zes weken. Van die groep kregen verreweg de meesten een burn-out. Onder leiding van de NFU zijn de vakbonden en arbeidsmarktfonds SoFoKles nu een plan aan het maken voor verbetering. Dat moet ervoor zorgen dat meldingen van agressie en ongewenst gedrag binnen umc’s serieuzer worden opgepakt.

Personeelsbeleid en zorgbestuurders

Dat de kwaliteit van het personeelsbeleid van HR en zorgbestuurders het verschil kan maken, laat een onderzoek van Zorgvisie zien. De afgelopen twee jaar vertrokken honderden IC-medewerkers bij ziekenhuizen, maar er waren grote verschillen. Niet tussen umc’s en algemene ziekenhuizen of tussen regio’s. Het verschil was grotendeels te verklaren door personeelsbeleid. Bij het ene ziekenhuis gingen tientallen mensen weg, terwijl bij vergelijkbare ziekenhuizen het verloop nihil was. Soms vertrok er de afgelopen twee jaar zelfs niemand bij de IC-afdeling, zoals bij Isala, Slingeland, Ziekenhuis Rivierenland en Pantein.

Corona is geen belangrijke oorzaak van het vertrek bij de IC. RegioPlus, het samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties, concludeerde in april: “De top 5 genoemde vertrekredenen van vóór de coronapandemie blijft ook de top 5 van redenen tijdens de crisis.” De belangrijkste oorzaken: gebrek aan loopbaanmogelijkheden en weinig uitdaging. “Beter communiceren en luisteren door de direct leidinggevenden blijft het belangrijkste advies aan organisaties om personeel te behouden.”

Discriminatie

Ook minister Helder (Langdurige Zorg) dringt er bij zorgorganisaties op aan om werk te maken van goed werkgeverschap.

Ze wijst onder meer op het belang van goede inroostering. Arbeidstijden en roosters zullen in overleg moeten worden afgestemd op individuele behoeften en mogelijkheden. De bonden hebben in diverse zorgsectoren al een deel van deze klus geklaard, toen ze recentelijk cao’s afsloten: werknemers krijgen meer zeggenschap, eerder inzicht in hun werktijden en hogere vergoedingen voor onregelmatigheids- en standby-diensten.

Balans werk-privé

Iedereen weet volgens minister Helder dat medewerkers met een goede balans tussen werk en privé zich gezonder en gelukkiger voelen. Ze ervaren meer voldoening in hun werk. Voordeel: minder uitstroom van personeel en lager ziekteverzuim. Dat alles veroorzaakt een ander gunstig effect: omdat veel meer medewerkers hun baan leuk gaan vinden, gaan ze misschien wel een halve of hele dag meer werken per week. Dat verlicht de werkdruk voor iedereen. Maar doe alstublieft niet alles van bovenaf, zoals de zorgsector vaak gewend is, raadt Helder aan.

