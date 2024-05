Goedkeuring snelle toets Rivas Zorggroep

In het plan staan ruim twintig zorgvernieuwende projecten die onder meer inzetten op digitale innovatie, betere samenwerking met zorgpartners en passende zorg dichterbij. Met het IZA-geld kunnen Rivas en Huisarts en Zorg meer en sneller de veranderingen realiseren, laat directeur Corné van Asten, directeur Huisarts en Zorg, weten op LinkedIn.

Belangrijk punt uit het transformatieplan is een verbeterde samenwerking met zorgpartners om patiënten en cliënten de juiste zorg te bieden op de juiste plek, bijvoorbeeld samenwerking tussen de huisartsenpost van Huisarts en Zorg en de SEH van Rivas in een Spoedplein. Daarnaast wordt ingezet op digitale innovatie en de mogelijkheden van onder andere thuismonitoring.

Van Asten: “Deze toekenning is een mooie eerste stap in de plannen die we samen met Rivas hebben om de zorg toegankelijk te houden. De samenwerking tussen professionals, al dan niet digitaal ondersteund, is cruciaal voor onze huisartsen om de komende jaren de toenemende zorgvraag op een goede manier te kunnen beantwoorden. Dat Rivas deze aanvraag samen met ons heeft ingediend, laat zien dat we regionaal sterk verbonden zijn.”

Michiel van Roozendaal en Mariëlle Bartholomeus, leden van de raad van bestuur van Rivas: “Met het geld dat we voor dit plan krijgen, willen we projecten realiseren en versnellen om bij de stijgende zorgvraag de zorg wel toegankelijk te houden. We richten ons onder meer op het voorkomen van zorgvraag, meer en betere inzet van digitale middelen en anders organiseren van de zorg.”