Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten organiseren samenwerking jeugdveld

De gemeenten Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten werken samen met passend onderwijs, het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het schoolmaatschappelijk werk in het Zeeuwse Pact Kinderogen. De samenwerkingspartners willen hiermee eventuele hulpvragen vroegtijdig signaleren.

Pact

Met het Pact Kinderogen spreken de partijen de ambitie uit om met elkaar de samenwerking structureel vorm te gegeven. Dit wordt gedaan langs vijf programmalijnen waarbij bestuurders, professionals en mensen uit de praktijk veel van elkaar leren.

Warme overdracht

Een onderdeel van het Pact is de pilot waarbij alle kinderen die van de kinderopvang komen een warme overdracht naar school krijgen. De pedagogisch medewerker vertelt uit ervaring wie het kind is. Hierdoor kan de leerkracht op school beter aansluiten bij de behoefte van het kind. Het is de bedoeling dat alle kinderen zo’n warme overdracht krijgen.

Vroegsignalering

De samenwerkingspartners denken dat iedereen wint met dit pact. Niet alleen kind en ouders, maar ook de professionals en mensen uit de praktijk. Want signalen bij kinderen kunnen op school of de kinderopvang nu vroeg worden herkend. In samenwerking met de ouders kan er op school en de kinderopvang dan wat mee worden gedaan.

Jeugdzorg

“Door de krachten te bundelen kan er bijvoorbeeld direct over de expertise van de partners worden beschikt. Hoe eerder wordt gekeken naar behandeling en ondersteuning (jeugdzorg), des te beter voor de ontwikkeling van ieder kind. Daarom vinden we deze overeenkomst een belangrijke stap”, zegt Wouter Struijk, wethouder van Nissewaard, namens de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee tegen PIP.