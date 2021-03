Gommers: ‘Corona heeft ons geleerd dat we meer aan preventie moeten doen’

Ziekteverloop

Vooral “iets te dikke mensen” en mensen met suikerziekte worden extra hard geraakt door covid. Zij hebben een verhoogd risico op een slechter ziekteverloop. Dat onderstreept volgens Gommers het belang van preventie, en dan met name genoeg bewegen en gezond eten.

Covid-kilo’s

Ironisch genoeg hebben de coronamaatregelen niet bijgedragen aan een gezondere leefstijl. “We hebben te veel nadruk gelegd op “de covid-kilo’s kwamen eraan”, aldus Gommers in de podcast. Terwijl: genoeg slapen, gezond eten en een beetje afvallen zijn volgens de IC-arts super belangrijk.

Harder roepen

IC-arts en OMT-lid Gommers steekt de hand ook in eigen boezem. “Misschien had ik harder moeten roepen, maar eigenlijk hadden we sporten en naar buiten gaan meer moeten stimuleren: dat had de eerste maatregel moeten zijn bij de versoepelingen en dat had het kabinet ook moeten uitstralen.”