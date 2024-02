Gommers dumpt eigen PFAS-eieren bij 200e protestactie Chemours

Diederik Gommers heeft bij de wekelijkse protestactie voor de poort van Chemours eieren van zijn eigen scharrelkippen gedumpt. De bekende ic-arts van het Erasmus MC, die in een dorp ten noorden van de fabriek in Dordrecht woont, was voor het eerst aanwezig bij de actie die omwonenden van Chemours voor de tweehonderdste keer hielden.

Op de ‘jubileumeditie’ kwamen naar schatting zo’n tweehonderd mensen af, onder wie de Tweede Kamerleden Geert Gabriëls (GroenLinks-PvdA) en Ines Kostić (Partij voor de Dieren) en diverse regionale politici.

Bezorgde omwonende

Zoals gebruikelijk strooiden de actievoerders emmers met vervuilde grond uit voor de toegangspoort van de Chemours-vestiging in Dordrecht. Ze goten daar water overheen, dat volgens hen net als de grond vervuild is met PFAS, en ook eieren. Gommers had in een plastic tasje vier eieren meegenomen van de kippen die hij heeft op zijn boerderij in Wijngaarden, hemelsbreed zo’n 5 kilometer van de fabriek. Gommers, die tijdens de coronacrisis landelijke bekendheid kreeg, benadrukte dat hij als “bezorgde omwonende” aanwezig was.

Nul uit de pijp

Eind vorig jaar kregen inwoners van omliggende gemeenten het advies om geen eieren meer te eten van hobbykippen uit de regio. Bij onderzoek waren in die eieren hoge concentraties van diverse soorten PFAS aangetroffen. PFAS is een verzamelnaam van duizenden stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Chemours heeft jarenlang grote hoeveelheden van die stoffen uitgestoten en daarmee de omgeving vervuild. De omwonenden die iedere zaterdagochtend actievoeren, willen dat er “nul uit de pijp” komt, dus geen uitstoot van schadelijke stoffen meer. (ANP)