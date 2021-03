Gommers: meer zorgpersoneel van reguliere zorg naar ic’s

Dat zegt Gommers tegen Rijnmond.nl.

Waar het zorgpersoneel op de corona-afdelingen inmiddels al een tijdje gevaccineerd is, geldt dat niet voor zorgpersoneel dat vanaf andere afdelingen bij moet springen. Volgens Gommers gaat dat op korte termijn alsnog gebeuren.

Personeel vanuit de reguliere zorg is volgens Gommers hard nodig op de corona-afdelingen. “We zitten landelijk al lange tijd op 1350 bezette ic-bedden. Vorige week hebben we al afgesproken deze week op te schalen naar 1450 bedden, we hebben gewoon meer capaciteit nodig. Daarmee worden komende week ook weer meer operaties en interventies vanuit de reguliere zorg afgezegd, omdat we die verpleegkundigen in de covid-kliniek en op de ic nodig hebben.”

Volgens Gommers is het moeilijk te voorspellen hoe het aantal coronapatiënten op alle ic’s in Nederland zich de komende weken ontwikkelt. “Als we kijken naar de modellen liggen er de komende tijd tussen de 1000 en 1300 patiënten met covid op de ic. Die spreiding is groot. Dat hangt af van het vaccinatietempo en mogelijk ook het weer, zoals we vorig jaar hebben gezien. Maar ook het gedrag van de mensen. Je ziet dat het moeizamer gaat.”