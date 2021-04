Gommers: Met de finish in zicht nog niet versoepelen

Hij wijst daarbij op de verminderde mentale weerbaarheid van verpleegkundigen en artsen in overvolle ziekenhuizen. “Ze zijn nu zes maanden bezig en je ziet op plekken hele hoge uitval. Als de collega’s in Brabant er zo doorheen zitten. Dan zeg ik: jongens, ik had iets meer rust gewild.”

Druk op IC’s niet door versoepelingen

Eerder op de dag zei Gommers nog dat de versoepelingen van de coronamaatregelen niet zullen zorgen voor een piek in het aantal ic-opnames omdat het vaccineren nu echt op stoom is. Wel benadrukte hij al dat het openen van de terrassen en het schrappen van de avondklok niet moet leiden tot het idee dat “alles nu voorbij is”.

Zaterdag schreef een groep intensivisten van Brabantse ziekenhuizen in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid dat “de Nederlandse bevolking niet lijkt te beseffen hoe dicht we ons momenteel bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt”. Gommers begrijpt dat mensen zich zorgen maken over de situatie in de ziekenhuizen, maar benadrukt dat de huidige druk op de ic’s “niets te maken heeft met de versoepelingen”.

Dat de ic’s nu zo vol liggen is namelijk een gevolg van ons gedrag van drie weken geleden, aldus de ic-arts. “Begin april was het mooi weer, iedereen zat dicht op elkaar in de parken. Dat zie je nu terug in de ziekenhuiscijfers.” Bovendien nemen mensen het op dit moment al niet zo nauw met een aantal coronamaatregelen, zoals de bezoekersregeling. “We verwachten dat dat gedrag door die versoepelingen niet veel verandert.”

Niet denken dat het voorbij is

Het nadeel van het openen van de terrassen en het loslaten van de avondklok is volgens Gommers wel dat mensen mogelijk denken dat de crisis al voorbij is en zich dan nóg minder goed aan de basisregels gaan houden. “Dat is wel gevaarlijk. We zijn al deels gestopt met de kritiek planbare zorg, operaties die binnen zes weken noodzakelijk zijn. Dat kun je niet heel lang blijven doen. Vandaar dat ik blijf zeggen: realiseer je dat het in de ziekenhuizen nog steeds heel moeilijk is.”

Wat ons uiteindelijk uit de crisis moet helpen is vaccineren, aldus Gommers. “We vaccineren op dit moment als een gek. Dat is de sleutel. Als er komende weken iets met het vaccineren misgaat, hebben we dus wel een groot probleem.”

Brede maatschappelijke afweging

Het ministerie van Volksgezondheid snapt de zorgen van de Brabantse intensivisten ook. “De situatie in de ziekenhuizen heeft onze volle aandacht. We zijn continu in gesprek met de ziekenhuismedewerkers en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en horen de signalen luid en duidelijk”, zegt een woordvoerder. “Tegelijkertijd klinkt er ook een luide roep om perspectief vanuit de samenleving. Het kabinet maakt in de besluitvorming dan ook telkens een brede maatschappelijke afweging en dat is de reden geweest om per 28 april een voorzichtige eerste stap te zetten. Het kabinet blijft de cijfers en de prognoses nauwlettend volgen.” (ANP)