Gommers: motivatie verpleegkundigen is geknakt

Verpleegkundigen zijn hun motivatie kwijtgeraakt en dat komt door het uitblijven van waardering, bijvoorbeeld met een loonsverhoging. Daarom zijn ze minder bereid om in actie te komen bij een tweede golf van de corona-uitbraak. Dat zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). “We hebben al een tekort aan mensen. In maart kregen we verpleegkundigen mee, waren ze bereid meer te werken en harder te werken. Nu ontbreekt de motivatie, die is geknakt.”

Gommers, zelf hoofd van de intensive care van het ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam, reageert op een enquête van verpleegkundigenorganisatie V&VN. Daaruit komt naar voren dat driekwart van de ic-verpleegkundigen niet bereid is meer uren te maken bij een tweede coronagolf. Enkele weken geleden zou de Tweede Kamer stemmen over een structurele loonsverhoging, maar renden Kamerleden van coalitiepartijen het gebouw uit om een stemming te voorkomen.

Volgens Gommers komt de frustratie van verpleegkundigen ook door oud zeer. “Vorig jaar wilde het kabinet de regels voor verpleegkundigen veranderen. Het ging over verschillen in opleidingsniveaus, en wat ze wel en niet op afdelingen mochten doen. Die plannen hielden geen rekening met ervaring van mensen. Dat komt nu weer naar boven. Praat met ons, dat is wat ze vragen.”

Artsen op de intensive care kunnen hun afdeling niet open houden zonder verpleegkundigen, benadrukt Gommers. “Voor intensivisten is het belangrijk dat er genoeg verpleegkundigen zijn om mensen te behandelen. Ze zijn voor ons van levensbelang. Wij hebben verpleegkundigen nodig. Het aantal beschikbare bedden wordt bepaald door het aantal verpleegkundigen”, zegt Gommers.

Het aantal coronabesmettingen loopt de laatste weken snel op. Dat vertaalt zich nog niet in meer opnames op intensive cares en verpleegafdelingen. Maar wat niet is, kan nog komen. “Geen expert kan je vertellen wat er gaat gebeuren, maar we verwachten de tweede piek pas de komende winterperiode”, aldus Gommers. (ANP)