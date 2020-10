Gommers: ‘Snelle harde lockdown nodig’

Maatregelen onvoldoende

Dat zegt Gommers zaterdagmiddag tegen het AD na bekendmaking van de laatste RIVM-cijfers: 6504 nieuwe besmettingen: 500 meer dan vrijdag. Ook zijn er vijftig meer ziekenhuispatiënten en 24 doden meer dan vrijdag. “De maatregelen zijn niet afdoende gebleken”, concludeert hij. ,,De bedoeling was flatten the curve. Een volledige lockdown is nodig. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit.”

Gommers: ,,Wat mij betreft mag het allemaal een beetje sneller. Mark Rutte moet niet weer op vrijdag zeggen dat hij gaat nadenken over nieuwe maatregelen. Het beleid gaat over ongelooflijk veel schijven, en je ziet het aantal besmettingen al de hele week oplopen. Ik snap niet dat we niet strakker en strenger in de wedstrijd zitten.”