Gommers wil plan kabinet voor meer IC-medewerkers

De rek is er nu echt uit op intensive care-afdelingen, zegt Gommers. Hij vreest dat het ziekenhuizen dit najaar niet zal lukken om al het werk gedaan te krijgen als het aantal ernstig zieke coronapatiënten weer gaat toenemen en er een zware griepgolf zal komen, wat volgens deskundigen een reëel gevaar is. “We hebben ook nog heel veel reguliere zorg in te halen. Dat kunnen we dan eigenlijk niet aan. De planbare zorg valt dan als eerste weer af.”

Grenzen stellen

“Tijdens korte pieken kunnen we opschalen, maar als het continu is, dan moeten we grenzen stellen”, zegt Gommers. Van een crisissituatie, waarin tijdelijk extra hard moet worden gewerkt, kan na zo’n lange tijd niet meer worden gesproken, vindt hij: “De crisis is voorbij, we moeten leren leven met covid. Het is na anderhalf jaar gewoon structureel. Eventjes opschalen kan niet meer.”

“We zijn op het punt dat verpleegkundigen denken: is dit waar ik voor gekozen heb?”, vervolgt hij. “Covid doet veel met mensen.” (ANP)