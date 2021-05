Google KI-tool kan huidaandoeningen identificeren

Google heeft een tool ontwikkelt die kunstmatige intelligentie (KI) gebruikt om huid-, haar- en nagelaandoeningen op te sporen, op basis van afbeeldingen die door patiënten zijn geüpload. De app heeft het CE-keurmerk gekregen voor gebruik als medisch hulpmiddel in Europa, aldus BBC News in een bericht.

Google zegt dat er elk jaar ongeveer 10 miljard zoekopdrachten naar huid-, haar- en nagelproblemen zijn in de reguliere zoekmachine. Mensen zochten naar manieren om hun huidproblemen beter te kunnen identificeren. “De KI herkent zo’n 288 huidaandoeningen”, aldus het bedrijf. Een proef met de ‘dermatology assist tool’, dat werd onthuld tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van de techgigant Google, zou later dit jaar moeten starten.

Drie jaar

Het duurde circa drie jaar om de online tool te ontwikkelen en het is getraind op een dataset van 65.000 afbeeldingen van gediagnosticeerde aandoeningen, evenals miljoenen afbeeldingen met huidvlekjes en problemen waar mensen zich zorgen over maakten, en duizenden afbeeldingen van een gezonde huid, in alle tinten. “De tool dient echter niet ter vervanging voor medische diagnose en behandeling”, aldus Google.

Vragen

Naast het gebruik van de geüploade afbeeldingen, vereist de app dat patiënten ook online een reeks vragen beantwoorden. (BBC News/Google)