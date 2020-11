Gos de Vries nieuw lid van de raad van bestuur van Hadoks

Hadoks

Hadoks bundelt de kracht van huisartsen in de regio Haaglanden (Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg) en werkt aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Onder Hadoks werken circa 500 huisartsen met elkaar samen, zo’n 200 huisartsenpraktijk. Ze werken samen met andere zorgaanbieders in de regio aan de beste huisartsenzorg in Haaglanden.

Huisartsen

Inmiddels is Gos de Vries met veel enthousiasme gestart in zijn nieuwe rol. “Ik ben blij met mijn aanstelling bij Hadoks. Een mooie organisatie voor en door huisartsen, waar we gezamenlijk met alle medewerkers en ketenpartners continu werken aan optimale zorg voor onze patiënten in de regio.”

Voorzitter Robert Jansen kijkt uit naar de samenwerking: “Gos versterkt de Raad van Bestuur niet alleen door zijn verbindende eigenschappen, maar ook door zijn gedegen kennis en ervaring met de acute (ziekenhuis)zorg. In het kader van de grote veranderingen binnen de acute zorg is die expertise binnen Hadoks door Gos stevig geborgd!”

LUMC

Gos de Vries heeft tot 1 oktober gewerkt als afdelingshoofd van de SEH in het LUMC en daarvoor onder andere als medisch directeur van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord en directeur Traumacentrum in het UMC Utrecht.