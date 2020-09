Gouda opent meldpunt zorgfraude

Als inwoners in de regio Gouda een vermoeden van zorgfraude hebben, kunnen ze dit laten weten bij een nieuw meldpunt.

Aanvragen pgb

Het gaat daarbij volgens het AD om vermoedens van gesjoemel met zorggeld, geld aanvragen met vervalste data, zoals voor een pgb. Ze kunnen het meldpunt ook attenderen als een zorginstelling meer kosten declareert dan een familielid of ouder aan thuiszorg ontvangt.

Het meldpunt is opgericht door de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Ook zorgmedewerkers en scholen die denken dat cliënten of ouders van een leerling met hun pgb fraude plegen, kunnen dit melden.

Om er achter te komen of zorggeld goed wordt uitgegeven, kunnen deze gemeenten wel extra informatie gebruiken, zegt zorgwethouder Corine Dijkstra (ChristenUnie) van Gouda in het AD. Na een melding gaat een onafhankelijke toezichthouder onderzoeken wat er aan de hand is. Als geld niet volgens plan wordt besteed, hoeft het niet gelijk om fraude te gaan, benadrukt ze.