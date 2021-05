Gratis cursus AI voor zorgprofessionals gelanceerd

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en Health~Holland hebben de Nationale AI-Zorg cursus gelanceerd. Op die manier kunnen zorgprofessionals, in de volle breedte van de beroepsgroep, inzicht krijgen in wat kunstmatige intelligentie (AI) voor hen kan betekenen.

Van (huis)arts tot verpleegkundige, van ggz-medewerker tot mantelzorger: basiskennis over AI is voor hen allemaal van belang, volgens NL AIC en Health~Holland. De cursus die zij aanbieden, geeft inzicht in de mogelijkheden en eventuele gevolgen van AI in de zorg. Eerder presenteerde de AI Coalitie samen met de TU Delft een algemene cursus. Deze zomer volgen nog cursussen die zijn toegesneden op andere sectoren, zoals energie, landbouw en voeding.

De Nationale AI-Zorg cursus is Nederlandstalig en bestaat uit dertien korte modules die maximaal een kwartier duren. De modules bestaan uit een afwisseling van lesstof, video’s en interactieve elementen. Arts Emma Bruns neemt de cursist mee langs tien use-cases en twintig experts die verschillende AI-toepassingen in de zorg toelichten, zoals diagnose, behandeling en zelfmanagement.