Gratis parkeren bij ziekenhuizen steeds zeldzamer

Slechts zeven ziekenhuizen in Nederland bieden nog gratis parkeergelegenheid aan. Ook zijn de parkeertarieven bij ziekenhuizen de afgelopen jaren vrijwel overal flink gestegen.

Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Vooral in de Randstedelijke provincies lopen de kosten bij een langdurig ziekenhuisbezoek in de tientallen euro’s. Door aanvullende verzekeringen worden deze kosten bovendien niet langer vergoed.

Nog zeven

Nederland telt in totaal 105 algemene en academische ziekenhuizen. Bijna allemaal brengen ze parkeerkosten in rekening. Nu ook het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen betaald parkeren heeft ingevoerd, bieden nog slechts zeven ziekenhuizen gratis parkeergelegenheid aan.