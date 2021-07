Gratis zelftests voor mensen die zich niet kunnen laten vaccineren

Interessant voor u

Redactioneel: De schaduwzijde van de Nederlandse polder

Polderen is per definitie een compromis sluiten en een comprimis is per definitie een gebrek aan scherpe keuzes, schrijft hoofdredacteur Simon Broersma in Skipr quarterly 03. Hij doet een oproep aan alle beslissers in de zorg: "Luister naar andere gremia, maar durf alstublieft scherpe keuzes te maken."