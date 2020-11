Greet Prins neemt afscheid van Philadelphia Zorg

Stokje overdragen

In een verklaring laat Prins weten: “Ik ben er trots op dat ik 11 jaar bij en voor Philadelphia Zorg heb mogen werken. Een Philadelphia dat stevig in zijn schoenen staat, klaar is voor de toekomst, open staat voor innovatie, geniet van de kracht van muziek. Het meerjarenplan tot en met 2025 en de nieuwe visie zijn klaar en zijn de basis voor de koers voor de komende jaren. Voor mij is dit een logisch moment om het stokje over te dragen, ik vertrek met een gerust hart”, aldus Greet Prins.

De raad van toezicht bedankt Prins voor haar “onuitwisbare, zeer grote bijdrage aan Philadelphia”. “Greet Prins laat een gezond en toekomstbestendig Philadelphia achter waar cliënten graag wonen en werken, verwanten zich welkom voelen en waar medewerkers met veel plezier werken”, aldus de raad.

CDA-senator

Greet Prins (1954) is naast zorgbestuurder ook CDA-senator in de Eerste Kamer, vice-voorzitter bestuur van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en lid Raad van Advies CAK. Daarnaast bekleedt zij enkele toezichthoudende functies. Zo is ze lid van de raad van commissarissen van Total Care (CSU en TZorg. Ook is ze vicevoorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV. Tot juni 2019 was zij lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.