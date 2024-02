Griepepidemie duurt voort, past bij tijd van het jaar, aldus RIVM

De cijfers passen in deze tijd van het jaar, zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de winter- en herfstmaanden gaan er over het algemeen meer mensen met griep naar de huisarts.

Longontsteking

Ook zijn er al sinds augustus opmerkelijk veel patiënten met longontsteking. Met name bij kinderen en jongeren zijn de aantallen opvallend. Het RIVM berichtte vorige week dat dit veroorzaakt wordt door diverse virussen en bacteriën die rondgaan. De toename van patiënten die in het ziekenhuis opgenomen moesten worden, lijkt wel over zijn piek heen te zijn. In de Nivel-cijfers van woensdag blijft het totaal aantal patiënten met longontsteking ongeveer gelijk met de weken ervoor. (ANP)