De griepepidemie die Nederland half januari in haar greep kreeg, is op haar retour maar nog steeds niet verdwenen. Deskundigen van gezondheidsinstituten Nivel, RIVM en Erasmus MC zien het einde van de epidemie al een tijdje naderen, maar verdwijnen doet ze niet.

De experts zien over de afgelopen week nog te veel griepvirus in monsters die bij patiënten worden afgenomen om de epidemie tot geschiedenis te verklaren. Er is wel een ‘dalende trend’.

De cijfers die het Nivel elke week vrijgeeft, kunnen alleen bij benadering een beeld geven van de verspreiding van griepvirussen. De meeste mensen die griep krijgen, gaan namelijk niet naar de dokter en worden dus niet getest. (ANP)