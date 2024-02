Griepepidemie houdt aan

De griepepidemie is nog gaande. Huisartsen zagen vorige week per 100.000 inwoners 73 patiënten met griepachtige klachten, becijfert gezondheidsinstituut Nivel. Dat waren er evenveel als een week eerder, toen dit aantal volgens gecorrigeerde cijfers op 74 per 100.000 lag.

In eerste instantie had het Nivel vorige week een lager aantal gerapporteerd, van 51 per 100.000. Dat blijkt echter niet te kloppen. Door een technische storing was een deel van de patiënten buiten het wekelijkse rapport gebleven, legt het instituut uit. Dat is rechtgezet. (ANP)