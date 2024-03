Griepepidemie nog niet over

Huisartsen zagen in de afgelopen week minder patiënten met griepverschijnselen. Per 100.000 inwoners waren het er nog 42. Een week eerder stond de teller op 48. De grens om van een epidemie te spreken is voor het winterseizoen vastgesteld op meer dan 56 huisartsbezoeken per 100.000 burgers. Dat is echter niet het enige criterium: ook de mate waarin griepvirussen worden aangetoond bij laboratoriumonderzoek telt mee.

In totaal werden 52 monsters nader onderzocht. In een kwart daarvan bleek een influenzavirus te zitten, 15 procent bevatte een zogeheten rhinovirus en ook diverse andere virussen kwamen in enkele monsters voor. Inmiddels duurt de griepepidemie zeven weken. (ANP)