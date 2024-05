Grietsje Visser bestuurder bij Carinova

Carinova, ouderenzorgorganisatie in Zuidwest- en Noord Overijssel met 4000 medewerkers, heeft Grietsje Visser benoemd tot lid van de raad van bestuur. Samen met Jan Griepink neemt zij de dagelijkse leiding van de organisatie op zich. Visser start per 5 augustus 2024 bij Carinova.

Visser komt over van Mindfit, onderdeel van de Dimence Groep, waar zij als directeur “aanzienlijke innovaties binnen de geestelijke gezondheidszorg heeft doorgevoerd”, aldus Carinova. Visser: “Met veel energie en een positieve instelling wil ik bijdragen aan het vormgeven van onze toekomst. Het motto van Carinova, ‘zo goed mogelijk in je vel en in je dag te zitten’, inspireert mij enorm.”

Walter Bak, voorzitter van de raad van toezicht: “We hebben met Visser een uitstekende toevoeging aan ons bestuursteam gevonden. Met haar passie voor en uitgebreide ervaring in de zorgsector brengt ze een dynamische mix van ondernemerschap en een toekomstgerichte visie.”