‘Grip op fiscaal proces is urgent’

Zorginstellingen blijken onder druk prima in staat om mee te bewegen in het dynamische zorglandschap. Die veranderingen brengen echter ook nieuwe fiscale vraagtekens en risico’s met zich mee. De fiscale regelgeving beweegt namelijk niet op hetzelfde tempo mee, stelt BDO Accountants en Adviseurs.

BDO deed onderzoek naar fiscaliteit bij zorginstellingen. Het adviesbureau concludeert dat het fiscale speelveld in de zorg “aanzienlijk complexer is dan voorheen”, aldus onderzoeker en partner Belastingadvies, branchegroep Zorg, Nika Stegeman.

Meer grip

Instellingen hebben volgens haar weliswaar de ambitie om meer grip te krijgen op fiscale zaken, maar er ontbreekt veelal een structurele aanpak. Dat blijkt uit recent onderzoek door specialisten van onze branchegroep Zorg onder instellingen in de sector. En dat terwijl de overgrote meerderheid van de respondenten zich realiseert dat het juist in deze tijd van (soms noodgedwongen) veranderingen zaak is om fiscaal in control te zijn, schrijft Stegeman.

BDO heeft een rapport geschreven waarin niet alleen de onderzoeksresultaten staan, maar ook een analyse geeft van een aantal ontwikkelingen die impact hebben op de fiscale vraagstukken bij zorginstellingen én een aantal praktische handvatten.