Groei aantal aios voor specialisatie ouderengeneeskunde

SOON is verheugd met de groei van het aantal studenten voor de opleiding specialist ouderengeneeskunde, die mede is ontstaan door een groep artsen die de overstap maakt naar ouderengeneeskunde.

In maart 2023 gaat de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde voor de nieuwe aios van start bij opleidingsinstituut SOON. Met de introductie van het verkorte opleidingstraject voor geneeskundig specialisten starten zij met een groep van acht aios. Het aantal aios dat is aangenomen, is in totaal met 67 een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Het is nieuw om een groep aios op te leiden die al eerder een medische vervolgopleiding heeft afgerond en hiervoor ook in aanmerking komt voor een stimuleringsregeling voor aanvulling op het salaris. “Best spannend of we hiermee een groep vol kregen met echt gemotiveerde aios”, zegt Raymond van de Walle, bestuursvoorzitter SOON, “Met dit hoger dan verwachte aantal kijk ik vol goede moed naar de volgende ronde van aanmeldingen.”