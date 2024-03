Groene Hart Ziekenhuis ondertekent Green Deal

Volgens bestuursvoorzitter Lodewijk de Beukelaar en Heleen van Dongen, gynaecoloog en voorzitter van het Centrale Green Team GHZ heeft duurzaamheid al enkele de aandacht in het GHZ. Zo zijn er al tien Green Teams op verschillende afdelingen. De medewerkers fungeren als ambassadeurs die collega’s informeren en inspireren.

Verder vergroenen

Maar er is meer nodig, stellen De Beukelaar en Van Dongen. “Met het ondertekenen van de Green Deal nemen we nog meer onze verantwoordelijkheid en laten we zien dat we de zorg verder willen vergroenen”, laat de bestuursvoorzitter weten. “We willen echt actie ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen, minder afval te produceren en circulariteit te bevorderen. De komende jaren zijn doorslaggevend om de klimaatdoelen te halen. De zorgsector móét en kán duurzamer. Samen gaan we voor een beter en gezonder (leef)klimaat.”

Onlosmakelijk verbonden

Van Dongen: “Klimaat, milieu en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de zorg zien we nu al patiënten met klachten als gevolg van klimaatverandering en milieuvervuiling, denk aan longklachten. Maar de zorg is zelf ook vervuilend. Zo verbruiken we veel grondstoffen en hebben we, zeker op de operatiekamers, veel afval. Daarnaast vervuilen medicijnresten het oppervlaktewater. Als we dit niet aanpakken, zal met de groter wordende vraag naar zorg dit alleen maar toenemen.”