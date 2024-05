GroenLinks-PvdA en NSC willen meer macht voor ACM tegen private investeerders

Zij willen hiermee voorkomen dat de kwaliteit van de zorg achteruit gaat door de komst van private investeerders.

Mededingingswet

De partijen komen met een initiatiefwetsvoorstel om dit te regelen. Ze willen de mededingingswet aanpassen waardoor de ACM de bevoegdheid krijgt overnames te toetsen en zo nodig tegen te houden. Vorige maand werd al duidelijk dat een meerderheid in de Kamer af wil van commerciële investeerders in de zorg die vooral winst willen maken.

“Steeds meer van onze publieke voorzieningen worden opgekocht door buitenlandse investeerders. Collectief premie- en belastinggeld stroomt daarmee uit onze zorg, in de zakken van rijke investeerders”, aldus Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA). Hij dient het voorstel in samen met Daniëlle Jansen van NSC.

Co-med

Volgens de indieners maken de problemen met de commerciële huisartsenketen Co-Med duidelijk dat er sneller ingegrepen moet kunnen worden. Bij deze keten heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al ingegrepen. Ondanks alle problemen kon de keten doorgaan met het overnemen van huisartsenpraktijken.

Juridische risico’s

Demissionair VWS-minister Conny Helder is tegen een verbod op private investeerders in de zorg. Niet alle investeringen in de zorg door private investeerders gaan volgens haar mis. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een verbod juridische risico’s oplevert, zei Helder eerder in een debat. (ANP)