Groep GGZ-behandelaars eist stop op vragenlijsten zorgautoriteit

Een groep van psychiaters, psychologen en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg wil dat de rechter een streep zet door de verplichting aan behandelaars om informatie over hun cliënten door te geven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De groep, die zichzelf Vertrouwen in de GGZ noemt, eist in een kort geding dat de rechter het opvragen van vragenlijsten tijdelijk stopzet “totdat er een definitieve uitspraak is gedaan over de rechtmatigheid” van de werkwijze. Die uitspraak zal pas na een veel uitgebreidere procedure volgen.

Inzicht

De NZa wil naar eigen zeggen de lange wachtlijsten in de GGZ verkorten. Daarvoor is volgen de autoriteit “inzicht nodig in de sector”. Om hier meer over te weten te komen, wil de autoriteit van behandelaars weten voor welke problemen ze mensen behandelen op welke manier. “De informatie die binnenkomt bij de NZa is niet te herleiden tot individuele personen”, benadrukt de autoriteit.

Schending

De eisers in de zaak zeggen het doel van de NZa wel te onderschrijven, maar de vragenlijsten noemen ze een “onacceptabele schending van het medisch beroepsgeheim en de privacy van cliënten”. Ze vrezen dat mensen met mentale problemen “minder geneigd zijn om vrijuit te spreken over wat hen dwars zit, wanneer ze weten dat deze informatie wordt opgeslagen in een databank van de overheid”. Ook al is die informatie dus niet expliciet gekoppeld aan hun naam. (ANP)