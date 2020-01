Groningse ziekenhuizen maken werk van concentratie nierzorg

​Onder de naam Nierzorg Scheemda centraliseren Ommelander Ziekenhuis Groningen, UMCG en Dialyse Centrum Groningen de nefrologische zorg steeds meer in Scheemda. Als gevolg hiervan hoeven patiënten nog maar één keer per jaar naar het UMCG voor hun controle. De andere drie controles zijn in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.