Groot onderzoek naar plantaardige maaltijden in ziekenhuizen

Amsterdam UMC gaat in een meerjarige studie onderzoeken of patiënten bij een puur plantaardig dieet alle nodige voedingsstoffen binnenkrijgen.

Mensen die worden opgenomen met een ernstige urineweginfectie, een bloedvergiftiging, of mensen die een uitgebreide operatie hebben gehad, krijgen in het kader van het onderzoek volledig plantaardige maaltijden. Vervolgens wordt bekeken of deze mensen voldoende energie en eiwitten binnenkrijgen en hoe het gaat met het herstel.

De studie duurt meerdere jaren, maar dat is volgens het ziekenhuis nodig om duidelijke data te krijgen.

Verhoogde eiwitbehoefte

De betrokken internist Maarten Soeters van Amsterdam UMC is overtuigd van de noodzaak minder dierlijke eiwitten te eten, maar ziet ook risico’s, vertelt hij in het programma EenVandaag. Zieke mensen hebben volgens de internist vaak een verhoogde eiwitbehoefte om hun afweer zo goed mogelijk te houden. Die eiwitten halen ze nu grotendeels uit maaltijden met dierlijke eiwitbronnen. “Je moet bijvoorbeeld goed kunnen ophoesten. En goed kunnen lopen zonder te vallen. Spiermassa is daarom heel belangrijk.”

Het is voor patiënten in een ziekenhuis volgens Soeters vaak al ingewikkeld om voldoende energie en voldoende eiwitten binnen te krijgen. “Dan zou je misschien liever hebben dat ze iets eten wat ze lekker vinden, ook al is dat een dierlijk product.”

Iedereen heeft er iets over te zeggen

Het Amsterdam UMC serveert meer dan een miljoen maaltijden per jaar. Financiële belangen spelen volgens Soeters ook een rol. “Het is bijna een maatschappij op zich, waar iedereen wel iets over de catering te zeggen heeft en waar ook financiële belangen spelen.”

Soeters benadrukt het belang van minder dierlijke eiwitten. “Een groot gedeelte van onze zorgkosten kan verklaard worden door leefstijlgerelateerde ziekten.”