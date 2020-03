Groot pakket coronamaatregelen: sociale onthouding en evenementen afgelast

Onbekende bron

In een persconferentie na afloop van een crisisberaad van het kabinet kondigden minister-president Mark Rutte en minister Bruno Bruins (VWS) de maatregelen aan. Zij spraken samen met RIVM-directeur Jaap van Dissel de aanwezige pers toe. Reden voor extra maatregelen is dat er extra besmettingen bijkomen met een onbekende bron. Niet alleen in Brabant, maar woensdag ook in Amsterdam en Rotterdam. Van 123 van de 614 besmettingen is onbekend waar ze vandaan komen. Ook neemt de toestroom van patiënten richting ziekenhuizen toe.

“De fase van het onderdrukken van het virus, met het herkennen van de besmetting en de isolatie van personen, raakt minder goed mogelijk. Daarom zijn extra maatregelen nodig”, zei RIVM-directeur Van Dissel.

Thuis werken

De coronamaatregelen voor Noord-Brabant, gaan nu voor het hele land gelden. Dat wil zeggen dat er wordt aangemoedigd om thuis te werken bij verkoudheid. Pas bij verergering van klachten wordt aangeraden de huisarts te bellen. Burgers worden aangemoedigd om sociale contacten te beperken (sociale onthouding), zeker met oudere en kwetsbare personen). Ook worden alle grote evenementen met meer dan 100 personen in de komende weken afgelast om grote besmettingsrisico’s te vermijden. Deze maatregelen gelden zeker tot eind maart.

Rutte: “Mensen kunnen zeker nog de deur uit, maar wordt geadviseerd grote groepen te vermijden. Als je behoort tot kwetsbare groepen, dan wordt ook geadviseerd het openbaar vervoer te mijden.” Volgens Rutte is de situatie nog niet zo erg als in Italië, maar zijn er binnen Nederland wel verschillen. Brabant is wel verder dan de rest van Nederland.”

Voor de provincie Noord-Brabant worden waarschijnlijk nog nieuwe maatregelen aangekondigd, zei de minister-president in een toelichting. Voor de provincie golden de besluiten rond sociale onthouding in eerste instantie maar zeven dagen. “Die termijn wordt er nu afgehaald”, zegt Rutte. Wat verdere maatregelen zijn, wordt later vandaag bekend.

Zorgpersoneel

Minister Bruins richtte zich bij de persconferentie nog even tot werknemers in de zorg. “We beseffen dat we erg veel van u vragen. Heel veel dank daarvoor. We adviseren werknemers in de zorg om pas thuis te blijven als u klachten hebt die bij het virus passen (keelpijn, hoesten) en ook koorts. Verder vragen we zorgpersoneel om niet naar het buitenland te reizen.” Rutte vult aan: “We hebben die groep heel erg hard nodig, dus hopen we dat ze niet te snel hoeven thuisblijven.”

Donderdagochtend had Bruins verpleegkundigen op bezoek. Hij sprak met hen over de beschikbaarheid van hulpmiddelen zoals mondkapjes. “We doen er alles aan om te zorgen voor beschikbaarheid. Ook hebben we gesproken over mogelijkheden om hun werk te vergemakkelijken, bijvoorbeeld via extra kinderopvang.”

Scholen

Voor de persconferentie werd verwacht dat scholen mogelijk ook zouden sluiten, een maatregel die in enkele omliggende landen wel werd genomen. In Nederland kiest het kabinet ervoor om scholen open te houden. Universiteiten en hbo-instellingen wordt geadviseerd grote hoorcolleges bij voorkeur online uit te voeren. Bij basisscholen en mbo’s ziet het kabinet nog geen reden om de scholen te sluiten, zegt minister-president Rutte. Ook omdat anders heel veel ouders thuis moeten blijven. “Het sluiten van scholen draagt heel weinig bij aan het bestrijden van de crisis.”