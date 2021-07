Groot tekort aan capaciteit dreigt bij oudereninstellingen

Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, die is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt gehouden door adviesbureau Finance Ideas onder de 900 leden van Fizi, netwerk van zorgfinancials. Op basis van onder meer het TNO-onderzoek heeft minister De Jonge het gewenste aantal additionele verpleeghuisplekken bepaald op 25.000.

Vergrijzing

Door vergrijzing zal het aantal ouderen in verpleeghuizen de komende jaren fors toenemen. TNO becijferde in ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorgonderzoek’ tot 2025 een toename van de zorgvraag voor cliënten met een Wlz-indicatie al op 16 procent.

De vvt-bestuurders die door Finance Ideas werden benaderd, verwachten over vier jaar uit te komen op een toename van slechts 6 procent. Een reden zou zijn dat door de coronacrisis meerdere uitbreidingsprojecten tijdelijk stil zijn komen te liggen.

Wonen en zorg

In de ouderenzorg lijkt een stijgende trend zichtbaar naar een leveringsvorm van volledig pakket thuis (VPT) in combinatie met individuele verhuur. Zorgkantoren zetten, ook voor ouderen met zwaardere zorgvraag, steeds meer in op een scheiding tussen wonen en zorg. Het grootste deel van de respondenten geeft aan een aanzienlijk deel van de geplande capaciteitsuitbreiding in VPT of vergelijkbare leveringsvorm aan te willen bieden.

Samenwerking

Partner Pim Diepstraten van Finance Ideas zegt dat samenwerking tussen woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten een randvoorwaarde is om een versnelling in de bouw van ouderenhuisvesting te realiseren: “De regionale ambitie moet terugkomen in een woonzorgvisie en vertaald worden naar prestatieafspraken tussen deze drie partijen. Daarbij is voorrang bij grondposities voor de zorg noodzakelijk.”

“Want de 25.000 additionele verpleeghuisplekken zijn een zeer noodzakelijke ambitie”, vindt Fizi-voorzitter Jorrit Wigchert.

Investeringsbehoefte

Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt ook dat de zorgbestuurders een beperkte financiële impact zien van de coronacrisis. Inmiddels bevindt de investeringsbehoefte zich weer op hetzelfde niveau als voor de pandemie. Respondenten hebben een gemiddelde investeringsbehoefte van 26 miljoen euro. Dat geld gaat vooral naar vastgoed en automatisering.