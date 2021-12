Grootste daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen sinds mei

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag hard gedaald. In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 2622 coronapatiënten, 122 minder dan dinsdag. Dat is de grootste daling op één dag sinds 19 mei, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Verpleegafdelingen

Op de intensive cares nam het aantal Covidpatiënten af met acht tot 626. Op de verpleegafdelingen liggen 1996 coronapatiënten, 114 minder dan een dag eerder. Dat is het laagste aantal in meer dan drie weken. In de afgelopen 24 uur zijn er 34 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 222 nieuwe covid-patiënten binnengebracht. Dat zijn er bij elkaar 42 minder dan dinsdag.

Snelle daling besmettingen

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 13.557 positieve coronatests geregistreerd. Het is de derde dag op rij dat dit aantal onder de 14.000 zit. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 111.890 positieve tests. Dat is 24 procent lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de snelste daling op weekbasis sinds 8 augustus.

Gemiddeld waren er in de afgelopen week 15.984 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 16 november, ongeveer een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de tiende dag op rij.