Zorgcontractering: grootste verzekeraars met minder dan helft ziekenhuizen rond voor 2023

Foto: GutesaMilos / stock.adobe.com

Gemiddeld zijn de zorgverzekeraars voor 45 procent van de onderhandelingen rond met ziekenhuizen. Zilveren Kruis heeft de gesprekken met 70 procent van de instellingen afgerond. VGZ en Menzis zitten allebei op iets minder dan de helft en CZ op iets meer dan een vijfde.

Geen risico verzekerden

Verzekerden hoeven niet te vrezen dat hun ziekenhuiszorg niet wordt vergoed doordat er geen contract ligt voor 2023. Alle vier de verzekeraars geven de garantie af dat zorg wordt vergoed als gecontracteerde zorg volgens de reguliere voorwaarden van de polis. Wel kan het zijn dat met een naturapolis later in het jaar naar een andere zorgverlener gezocht moet worden als omzetplafonds worden bereikt.

Heikel punt in de onderhandelingen zijn de flinke prijsstijgingen waar ziekenhuizen mee te maken hebben. Niet alleen de energiekosten stijgen, maar ook de uitgaven aan personeel en materialen. Een groot deel van de ziekenhuizen dreigt in financiële problemen te komen door de prijsstijgingen.

Specifieke situatie

“De inflatie maakt de onderhandelingen niet gemakkelijker” , vertelt een woordvoerder van CZ. “Dat verklaart waarom we minder ver gevorderd zijn dan normaal gesproken.” Net zoals andere zorgverzekeraars verzekert ook hij dat CZ er uiteindelijk met alle ziekenhuizen wel uit zal komen.

“We begrijpen de onzekere en soms lastige positie waarin zorgaanbieders zich bevinden”, benadrukt Coöperatie VGZ. Die wil hierin meedenken, maar dat is niet altijd eenvoudig. “In de gesprekken met ziekenhuizen kijken we naar de prestaties van het ziekenhuis, het huidige tarief ten opzichte van dat van andere ziekenhuizen en de financiële positie. Geen ziekenhuis is gelijk. Waar het ene ziekenhuis er financieel prima voor staat en de tijdelijk hogere energierekening kan opvangen vanuit zijn eigen buffer, staat bij een ander ziekenhuis het water spreekwoordelijk aan de lippen. Daarom kijken wij per ziekenhuis naar de specifieke situatie en maken wij graag samen afspraken over zinnige en passende zorg voor onze leden.”

Eerder liet Wouter Bos, bestuursvoorzitter van Menzis weten dat het in belang is van patiënten en verzekerden om nu snel tot contracten te komen. “Dat dit in het licht van bijvoorbeeld gestegen loonkosten en energiekosten her en der moeilijk is, begrijpen wij. Maar voor echt moeilijke gevallen hebben wij dan ook volop aandacht.”