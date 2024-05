‘Grote achterstand bouw seniorenwoningen’

Een van de redenen is dat de rente sinds 2022 snel is opgelopen, aldus ABN Amro, “waardoor investeringen in woningbouw zijn teruggelopen”. Daarbij komt dat het verdienmodel van woningbeleggers onzeker is door reeds ingevoerd en op handen zijnde overheidsmaatregelen.

De bank wijst op de Tweede Kamer die onlangs de Wet betaalbare huur heeft aangenomen, waardoor beleggers voor een deel van de huurwoningen in de vrije sector te maken krijgen met een gemaximeerde huur. Beleggen in huurwoningen wordt hiermee financieel ontmoedigd.

Bovendien lopen ontwikkelaars aan tegen een tekort aan beschikbare nieuwbouwlocaties, merken de onderzoekers, maar ook een stijging van de bouwkosten en stroperige vergunningverlening. De condities voor nieuwbouw, en dus ook voor nieuwe woningen voor ouderen, zijn hierdoor verslechterd. Al snel is duidelijk geworden dat de torenhoge ambitie van in totaal 900.000 woningen tot 2030 niet gehaald gaat worden, aldus ABN Amro.