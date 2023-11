Grote financiële problemen bij zorginstelling Mutsaers

Zorginstelling de Mutsaersstichting verkeert in financieel zwaar weer. De grote zorginstelling voor onder meer jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg in Limburg en Brabant moet zeer zuinig aan doen.

Er komt een herstelplan om de continuïteit van de zorg te waarborgen en de honderden gespecialiseerde medewerkers te kunnen behouden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kijkt de komende weken naar de kwaliteit van de geboden zorg.

Zorgelijke situatie

Mutsaers heeft dinsdag de betrokken gemeenten op de hoogte gebracht van de “zorgelijke situatie”. De gemeenten hebben de verplichting jeugdzorg te waarborgen. Mutsaers is met name actief op het gebied van (begeleid) wonen, crisisinterventie en ambulante zorg.

In september is een nieuwe raad van bestuur aangetreden. Voor die tijd werden de geldzorgen weliswaar al gemeld aan de Jeugdautoriteit, maar binnenskamers gehouden. De nieuwe raad van bestuur kiest er wel voor om openheid van zaken te geven. Ook heeft het nieuwe bestuur de IGJ om een onderzoek gevraagd.

Limburg en Brabant

De instelling is actief in 92 gemeenten in Limburg en Brabant. Dinsdag werd ook bekend dat een voorgenomen fusie met de Zuid-Limburgse jeugdzorginstelling Xonar is afgeblazen. Ook Xonar heeft het financieel zwaar. De zestien betrokken Limburgse gemeenten moesten onlangs 8 miljoen euro in de instelling pompen om te voorkomen dat die omviel. (ANP)